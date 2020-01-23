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Depremde Son Durum

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olası Marmara Depremini takip eden Türkiye’nin ilk “Derin Kuyu Sismometre Ağını” tamamladı.

Depremde Son Durum
23 Ocak 2020 Perşembe 00:02

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olası Marmara Depremini takip eden Türkiye’nin ilk “Derin Kuyu Sismometre Ağını” tamamladı. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Anadolu Fayı’nın “kalp atışlarını” takip eden “Derin Kuyu Sismometre Ağı”, yerin 300 metre altındaki 7 deprem gözlem istasyonuyla, büyüklüğü 0,5’ten daha düşük mikro depremleri kaydediyor. Ağ, fayın Marmara Denizi’nden geçen bölümünü izliyor. Sistem, büyüklüğü 7 ve üzerindeki olası depremin nabzını, her 75 metre derinlikte bir yerleştirilen sismik kayıtçılar ile tutuyor. Dünyada ikinci, Türkiye’de ilk olan AFAD Derin Kuyu Sismometre Ağı, 3 yılda tamamlandı. AFAD deprem uzmanları, “derin kuyu istasyonları” ile 1999 İzmit kırığı ve Adalar segmenti boyunca muhtemel depreme ilişkin veri toplayıp, analiz ediyor.  

Depremle ilgili son durum haberleri gelmeye devam ediyor. En son olan depremler daha büyük değremlerin öncüsümü artçısımı? 

Etiketler; #Kuzey Anadolu Fayı #Afet Acil Durum Yönetimi #en son depremler #deprem nerede oldu #AFAD #deprem son durum #ege deprem #depremde hasar #manisa deprem #İstanbul depremi #artçı depremmi oldu #öncü depremmi oldu
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