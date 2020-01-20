Dolar Kaç TL Olacak? Dolarda Son Durum Nedir? Dolar Yükselecekmi? Dolar Düşecekmi?

Dolar kuru yeniden 3 TL zirvesine gözünü dikti. Geçen hafta 2.98’den dönen dolar dün 2.97 TL’yi aştı. Uzmanlar ve yabancı fonlar dolar kurunun 3 TL’yi aşabileceğini belirtiyorlar

Ekonomi Servisi

Uluslararası dolar endeksi 94 puan seviyelerinde seyretmesine karşın iç piyasada dolar kuru 3 TL zirvesine doğru ilerliyor. Geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun veda konuşması ve AKP’nin olağanüstü kongreye gitmesi gibi gelişmelerle 30 saat içerisinde 12 kuruş çıkıp, 8 kuruş düşen dolar kuru, 2.98 TL sınırına geldikten sonra önce 2.89’a geriledi, ardından düne kadar geçen sürede 2.94-2.95 TL seviyelerinden işlem görmeyi sürdürdü.



ANİDEN SIÇRADI

Ancak ne olduysa dün sabah piyasalar açıldıktan birkaç saat sonra oldu. Sabah 9 sıralarında güne 2.94 TL’den başlayan dolar kuru, saat 11 sıralarında 2.97 TL’nin üzerine çıktı. Analistler, küresel piyasalarda doların gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam etmesinden destek bulan dolar/TL’nin yükselişini üst üste 4’üncü güne taşıdığını bildirdi.

BloombergHT’de yer alan bir haberde ise, ING analistlerinin yayınladığı müşteri notuna dikkat çekilerek, yurtiçi siyasi gelişmelerin önümüzdeki aylarda TL için belirleyici olacağı ve TL’nin dolar karşısında değer kazanımlarının politik belirsizlikler nedeniyle kısa vadeli olacağını ifade edildi.



BORSA GÜNLERDİR DÜŞÜYOR

Salı günü bir rapor yayımlayan Amerikan yatırım bankası JP Morgan Başbakan Davutoğlu’nun görevi bırakma kararı almasıyla birlikte Türk Lirası,Türkiye’nin yerel para ve döviz cinsinden tahvilleri ile hisse senetleri için tahvsiyelerini aşağı yönlü revize ettiklerini bildirdi. Raporda, gelecek 3 ayda dolar kurunun 3.10 seviyesine doğru ilerleyebileceğini öngörüldü.

Küresel piyasalar ise yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası FED’in fazi artırımını Haziran’da da öteleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor. Ancak Borsa İstanbul 100 Endeksi son 7 işlem günün 6’sında (haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi dışında) sert düşüşler gösterdi. Bunun yanında Borsa 20 Nisan’dan bu yana düşüş eğiliminde. O tarihte 87 bin puan sınırına dayanan Borsa İstanbul 100 Endeksi, dün gün içinde 78 bin puan sınırına geriledi. Borsa kapanışa yakın yükselişe geçti.



SİYASİ SENARYOLAR

Doların ilk etapta 3.02 ile 3.05 TL’ye yükselebileceğine işaret eden ekonomist Tuğba Özay da, piyasanın özellikle Davutoğlu sonrası şekillenecek yeni kabinede Mehmet Şimşek’in olup olmayacağına bakacağını söyledi. Ekonomist Atilla Yeşilada, paraalaniz.com’daki yazısında yatırımcıların gönülsüzce politikayı fiyatlayacağı bir döneme girildiğine dikkat çekerek, “Kısa vadede en önemli soru Mehmet Şimşek’in yeni kabinede yerini koruyup koruyamayacağı. Şimşek olmadan yapısal reformların yürütülmesi zor. Ardından TCMB Mayıs PPK kararını açıklayacak, Şimşek ve Davutoğlu’nun olmadığı bir ortamda, Başkan Çetinkaya, Külliye tarafından TL’nin ayarını bozacak dozda faiz indirimlerine zorlanabilir’’ öngörüsünde bulundu.

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